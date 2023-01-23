『新入荷clinchスタイルブーツ。Mast Trainer 。26.5cm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 05時 58分に出品され04月10日 05時 58分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用



中国の靴職人が丁寧に作っています。

clinçhスタイルブーツ



Mast Trainer

サイズ：43/265mm

Process : Blake rapid

Leather : 茶芯牛革

Cotton Canvas : 倉敷帆布#6 サンドベージュ

新しいブーツ



箱あり



新入荷clinçh スタイルブーツ。Mast Trainer 。43サイズ/26.5cm



ホワイツ

ブラックサイン

blacksign

ラングリッツレザー

langlitz leather

wesco

ウエスコ

makers

ローリングダブトリオ

ブーツノミカタ

clinch

レッドウイング

福禄寿

チペワ

ミリタリーブーツ

フリーホイーラーズ

freewheelers 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 26.5cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 新入荷clinchスタイルブーツ。Mast

Trainer

。26.5cm