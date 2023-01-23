『ポーター ユニット 2WAYトートバッグ カーキ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 16時 47分に出品され04月02日 16時 47分に終了予定です。即決価格は17,500円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 吉田カバンの完全オリジナル生地で製作した、ミリタリーテイストのライトウエイトカジュアルシリーズ『UNIT/ユニット』の2WAYヘルメットバッグ。ワントーンに仕上がるマット加工された各パーツや、テープ先端に縫い付けたスペックタグが、より一層のミリタリー感を演出します。メイン素材は、丈夫で引き裂き・摩擦強度に優れたコーデュラバリスティックナイロンを、CORDURAの歴史の中で初めてツイル織りで仕上げたオリジナル生地を採用。独特な光沢感とハリ感があり、あらゆるシーンにおいて安心して長くご使用いただける耐久性の高さが最大の特徴です。収納スペースはB4サイズ対応の大きさで、複数のポケットを備えた使い勝手の良いつくりとなっています。また、裏地には視認性の良さと質感の異なる生地で面白みを持たせるために、全色共通でオリーブグリーンのナイロンリップストップ生地を使用しています。外側には、小物類をアイテム別に収納するのに役立つポケットを装備。フロントにはマチのある立体的なポケットを備え、必要なアイテムをスムーズに取り出せます。デザイン性としてはもちろん、使い勝手も抜群の仕上がりとなっています。



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カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ポーター

ユニット

2WAYトートバッグ

カーキ