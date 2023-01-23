『BRIMAR CV717/5R4GY【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 07時 25分に出品され03月28日 07時 25分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在360件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 すこぶる音が良いといわれる筋交いロッド付きのBRIMARCV717/5R4GYです。



以前NOSということで購入し、動作確認をしただけで保管しておりました。



現在動作確認できる機材はありませんが、ヒースキットのチューブチェッカーで「GOOD」の範囲にあります。



古い物なので音質などの性能自体を保証するものでは無いことをご了承下さい。

音が出ない以外はNCNRでお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>アンプ 商品の状態: 未使用に近い