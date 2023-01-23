『新品 STETSON OP AMISH Baffalo ST981 アーミッシュ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 18時 27分に出品され03月30日 18時 27分に終了予定です。即決価格は13,490円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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アメリカ中西部に居住する「アーミッシュ」の人々が着用する帽子をモデルにしたフェルトハット。



アーミッシュは、昔ながらの生活をする人々。そんな彼らが身につけるボーラータイプで平たいブリムというデザインには、古くて新しい味わいが感じられます。



トップが丸いボーラータイプでありながらフラットブリムという斬新なデザインで、様々なスタイルにお使いいただける一品です。



※その他にも様々なブランド古着を出品しております。

↓下記のリストからご覧くださいませ。

#RuudVNitemlist





ブランド：STETSON / ステットソン



商品名：OP AMISH Baffalo / アーミッシュ バッファロー

(ボーラーハット/フェルト/ハット)



品番：ST981



参考定価：￥30,800



サイズ：58cm

ブリム7.5cm クラウン高さ(フロント)15cm



カラー：ブラック



素材：毛(バッファロー)100%



付属品：タグ



状態備考：未使用品となりますが、あくまでも一度人の手に渡っている品物の為、神経質な方はご遠慮ください。



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ステットソン

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ 新品

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