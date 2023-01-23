『ピンクハウス ブルゾン ロゴゼッケン付き 薔薇柄 ブラウン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 23時 07分に出品され03月08日 23時 07分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ピンクハウスのブルゾンです。

ブラウンの生地に優しい白色に近いピンク色の薔薇が映えるカントリーな1着です。

フードと後ろのロゴが取り外し可能なので様々なお洋服と合わせられると思います♫



サイズ フリー

身幅60.5cm

着丈58cm

肩幅49.5cm

袖丈58.5cm



数回着用しクローゼットに保管していました。

画像12から14枚目のように汚れありますが目立たない場所にあるためそこまで着用感など感じません。

他に目立つキズ等ございませんが、素人検品のためご理解の上ご購入ください。



即購入可能です。

ご不明な点がございましたらコメント欄にお願いします。



ピンクハウス

カネコイサオ

ワンダフルワールド

ブルゾン

バラ柄

茶色

古着



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ピンクハウス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ピンクハウス ブルゾン ロゴゼッケン付き 薔薇柄 ブラウン