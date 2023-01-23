『シャルマントサック トート 新品 ツイード ボコバッグ リントン ドゥロワー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 18時 55分に出品され03月17日 18時 55分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在857件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シャルマントサック charmantsac

ボコバッグ 新品未使用 未開封



シルバーのブランドタグ付き



定価22000円



現在は販売されていない型のトートバッグ

巾着よりもデイリーに使いやすいです。



シャネルでも使用されてるリントンツイードが

高級感があります。



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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レディース

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