『ダイアナ DIANA ブーツ ブーティ24.5㎝ グレースエード 素敵♡【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 23時 38分に出品され03月31日 23時 38分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在838件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダイアナ

DIANA

ブーツ



印象的なデザインのソックスブーツ

フィットするシルエットなのでブーツでも重たくなりすぎずにすっきりと合わせていただけます

ポインテッドトゥでモードな雰囲気に♡

チャンキーヒールで歩きやすいです♡



短時間1度着用



定価30000円ほど



※本革(天然皮革)の商品について

素材の特性上、多少のキズやシワ、色ムラや擦れが見られる場合がございます。

汗や雨などで濡れた場合、色移りする場合がございます。革の品質保持のため、できるだけ濡らさないようご注意下さい。



サイズ24.5㎝

ヒール高さ9㎝

筒周り20.0㎝

筒丈13.5㎝



緩衝材ナシの簡易包装にて発送

神経質な方はご遠慮願います

お写真後程♡



カラー···グレー

素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 24.5cm ブランド: ダイアナ

カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ ダイアナ

DIANA

ブーツ

ブーティ24.5㎝

グレースエード

素敵♡