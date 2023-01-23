『最終価格 プラダ リザード 2wayバック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 11時 13分に出品され03月06日 11時 13分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在137件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プラダのリザード使い、使い勝手の良い機能性抜群なバックです。

その上、丈夫で軽くて2色使いがおしゃれです。

中にはポケット一つ、2wayで楽しめ斜め掛けできて便利です。

数回使用で美品の部類かと思います。



横 32位

縦 25位

マチ10位 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 最終価格 プラダ リザード 2wayバック