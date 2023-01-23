『【Wショップ様専用】MARIMEKKO Pal ショルダーバッグ ×9個【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 23時 05分に出品され03月27日 23時 05分に終了予定です。即決価格は22,815円に設定されています。現在951件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定期購入or まとめ買い 大歓迎♫ (お値引有)

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・・・・・商品説明・・・・・

【商品】 MARIMEKKO Pal マリメッコ パル ショルダーバッグ

【状態】 新品未使用の並行輸入品

【カラー】 黒

【サイズ】 横28cm 縦28cm 奥行15cm ショルダー長さ 全長132cm(調整可能)

素人の採寸ですので誤差はあるかと思います。



【内装】ファスナーポケット×1 オープンポケット×3

【外装】ファスナーポケット×1 (背面)



【素材】 ナイロン100%

【発送】 匿名配送にて、購入後１~２日を目安にしております。（送料込み）

また商品は、オリジナル梱包箱に入れて安全に発送させて頂きます。（写真あり）





・・・・・おまけ・・・・・

【おまけ】 MARIMEKKO マリメッコ トートバッグ

【サイズ】 45×43 マチはありません。



※おまけですので返品交換受け付けておりません。ご了承ください。





・・・・・最後に・・・・・

【お願い】 気持ち良いお取引きを行うため、ご購入いただく前に必ずプロフィールをご一読ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マリメッコ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【Wショップ様専用】MARIMEKKO

Pal

ショルダーバッグ

×9個