『★美品国内正規品★ ARCTERYX マンティス 26 旧モデル ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 07時 43分に出品され03月28日 07時 43分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在752件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アークテリクスの旧型廃盤のマンティス26です。

色はブラックで、Arcteryxの文字刺繍が外側に記載されていないタイプです。

現行品に切り替わる一つ前のモデル（20年5月製造）です。

✅ブランド

アークテリクス

✅商品名

マンティス26

✅容量

26リットル

✅カラー

ブラック

✅購入場所

アークテリクス国内正規取扱店

メルカリに多く出品されている並行輸入品でなく、国内正規品です。

✅付属品

本体のみ（レシート無し）

✅状態

出張で3回使用

使用回数が少ないので、状態は良好です。

よろしくお願い申し上げます



あんしん鑑定···利用可能 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ★美品国内正規品★

ARCTERYX

マンティス

26

旧モデル ブラック