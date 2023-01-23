『振袖 着物 袷 地紋 青緑色 花 桜 菊 裄69.5 Ｍ～Ｌ 中古 sn424【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 15時 31分に出品され03月11日 15時 31分に終了予定です。即決価格は12,155円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ご覧いただきありがとうございます♪

「なごみ」と申します。

お着物に携わるお仕事を

長年しておりました。

その経験と知識を生かし、

なるべくきれいなお品物を

出品するように心がけています♪



■状態

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・中古

・状態は大変良いです♪

２，３度着用した程度の

とてもきれいなお品です。



■寸法(ｃｍ)

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・身丈(肩から)：１６４．５

・裄 ：６９．５

・袖丈：１０８

・袖幅：３６

・前幅：２４．５

・後幅：３０



・サイズ：Ｍ～Ｌ



※１５９．５〜１６９．５くらいの

方がご着用頂けます。



■仕立て

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・仕立て上がり品

・広衿/袷

・しあわせガード加工済み



■素材

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・正絹

・地紋



■説明

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・華やかな美しさが主役へと導く…

振袖(仕立て上がり品)をご紹介です。

こちらは、地紋がなされた

上品で美しいブルーグリーン色の地。

そこに、桜や菊などの様々な花が

丁寧に表現された、

煌びやかで美しい一枚…

成人式や結婚式などの大切な日に

ぴったりな振袖です。



■注意事項

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・即購入可能です。

・振袖のみの出品となります。

・お直しなどはできません...

ごめんなさい。

・コンパクトに畳み、

エコ梱包で発送しております。



・他にも素敵なお品物を

多数出品しております。

なにかございましたら、

お気軽にコメントください。

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segm 526/770 90/11/4202 sn424



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#なごみの着物一覧

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身丈(肩山から)...160〜164cm

カラー...ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 振袖

着物

袷

地紋

青緑色

花

桜

菊

裄69.5

Ｍ～Ｌ

中古

sn424