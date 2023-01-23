『振袖 着物 袷 地紋 青緑色 花 桜 菊 裄69.5 Ｍ～Ｌ 中古 sn424【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 15時 31分に出品され03月11日 15時 31分に終了予定です。即決価格は12,155円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
振袖 正絹 7点セット 芥子色
¥ 39900
名古屋帯 正絹 和歌 山上憶良 暈しのお花 塩瀬K-9489
¥ 9204
薔薇小紋と草履セット
¥ 29964
3点セット☆袋帯 全通 正絹 桜 黒(帯締め・帯揚げ付き)
¥ 13400
大島紬 反物
¥ 7644
【着物と帯 時流】ツ24507◇紬の着物◇裄ロング 未使用品 正絹
¥ 9165
小紋と袋帯セット 袷
¥ 7800
藍墨摺り友禅 単衣 中西秀典 証書付き
¥ 71400
新品 魚々子縞の名古屋帯
¥ 19800
kimonoarisa◆美品◆本場奄美大島紬龍郷泥大島紬◆裄66.5丈161.5
¥ 10132
ペールピンク訪問着と袋帯・帯揚げ帯締めの4点フルセット
¥ 11500
巫女装束 巫女服 白衣 鶴模様千早 緋袴3点セット 本物正規品
¥ 12750
浴衣 新品 白 ネイビー紫陽花
¥ 10764
和装 草履バッグセット フォーマル 帯地 シルバー フリーサイズ u24
¥ 10842
ZF409 付下げ 鹿子絞り 地紋 手刺繍 グラデーション 一つ紋 高級 広衿
¥ 7644
色無地 流水 紗綾形 鹿の子 グリーン 着物 081t
¥ 7254
色留袖 一つ紋 手縫い仕立 未使用品 裄68 刺繍 通紋
¥ 8424
ブランド振袖 ROLA 仮絵羽 金駒 金彩 紋意匠 正絹 未仕立て品 八掛付き
¥ 29784
落札価格12155円
399 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！