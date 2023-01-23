『FURLA トートバッグ ブラック 美品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 00時 17分に出品され04月02日 00時 17分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在382件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FURLA



トートバッグ

ブラック

サイズ 約 横28×高さ24×幅10



使用回数少なめ

大事に使っていたので大きな汚れ等はございません



種類···ハンドバッグ



カラー···ブラック



特徴···マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フルラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ FURLA

トートバッグ

ブラック

美品