『3.1Phillip Lim フィリップリム ニットダブルジャケット XS【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 06時 34分に出品され04月24日 06時 34分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3.1Phillip Lim フィリップリム ニットダブルジャケット



ニットジャケットならではのカーディガンのような着やすさと、カッチリとしたジャケットの見た目で、幅広いシーンでお召しいただけます。



刻印の入ったボタンも高級感があって良いです。



サイズ:XS



肩幅:42cm

バスト:48cm

着丈:62cm

裄丈:79cm



素材:メリノウール100%

色:ベージュ×ブラック



#常夏堂 ←他、出品しております。



カラー···ベージュ



柄···無地



素材···ウール(冬素材)



季節···オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: スリーワンフィリップリム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 3.1Phillip

Lim

フィリップリム ニットダブルジャケット XS