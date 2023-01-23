『3.1Phillip Lim フィリップリム ニットダブルジャケット XS【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 06時 34分に出品され04月24日 06時 34分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|XS(SS)
|ブランド:
|スリーワンフィリップリム
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落札価格12870円
966 入札履歴
終了
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