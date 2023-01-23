『超極美品☆2022年製！(東京23区のみ送料と設置無料！)ハイセンス洗濯機【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 10時 28分に出品され03月11日 10時 28分に終了予定です。即決価格は9,718円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 型番 HW-K45E





取説付き！

https://gyazo.com/ebcf03e14cf6368f5ac47b71bd82aff6 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 未使用に近い