『美品 HERMES エルメス ボリード31 ハンドバッグ ショルダー □J 白【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 01時 17分に出品され03月04日 01時 17分に終了予定です。即決価格は209,000円に設定されています。現在97件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品!!

HERMESエルメス

ボリード31

人気のトリヨンクレマンス☆



コメ兵オークションで購入した

正規品です✨



✨商品状態✨

外側 底面に押しあと(写真10枚目)

内側のエルメスロゴ近くに小傷(写真6枚目)があります



その他は角スレもなくとても綺麗な状態です✨✨



クロシェット・カデナは購入時から欠品しておりました。個人的には無くても使用には差し支えありませんでしたが、気になる方は御遠慮ください。



刻印 □J（2004）

材質 トリヨンクレマンス

カラー ホワイト

金具 シルバー

サイズ W31×H23×D12



《付属品》

ショルダー紐

保存袋

※ツイリーはついていません





近年、エルメスは高騰しており

ボリードの価値も年々上がってきています。

コンディションのいい美品をリーズナブルなお値段でお探しの方にお勧めです。

早い者勝ちなので、気になる方はコメントください。





※ あくまでもユーズド品であることをご理解、ご納得の上、ご購入よろしくお願いいたします



気になる点がございましたらお気軽にコメントください✨







カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品

HERMES

エルメス

ボリード31

ハンドバッグ

ショルダー

□J

白