『[最終値下げ] Ibanez btb7ms【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 04時 44分に出品され03月22日 04時 44分に終了予定です。即決価格は37,050円に設定されています。現在731件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
(引取限定) YAMAHA SR215B エレクトロボイスEVM-15L2発搭載
¥ 35100
【美品】Gibson SG スタンダードベース
¥ 73920
CHARVEL by JACKSON エレキベース 黒 ケース付き
¥ 15210
バッカス BPB-700 グローバルシリーズ
¥ 15435
【さば様専用】 Momose4弦24Fジャズベース MJ24-604MV/NJ
¥ 50700
【プロ仕様調整済】SLB200 YAMAHA
¥ 101400
Squier Affinity Series Jazz Bass
¥ 11650
Bacchus WL5-ASH 美品
¥ 17600
専用
¥ 11500
2154❣️ 80年代 ベース ケース
¥ 9230
Landscape SWB-Master アップライトベース
¥ 100800
Fender アンプ ベースマン クラシック B115CE BMH
¥ 22500
ZOOM MS-60B Limited Edition BLACK
¥ 10075
ワーウィック ベースネック 5弦用
¥ 17550
line6 Variax Bass 700 ジャンク
¥ 13000
Sqier PJ スクワイヤー スクワイア エレキベース プレベ ジャズベ
¥ 18603
FERNANDES フェルナンデス エレキベース FRB-42 PJ
¥ 10725
重低音Greco エレキベース Seymour Duncan SPB-2搭載
¥ 35000
落札価格37050円
731 入札履歴
終了
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