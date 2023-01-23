『GUCCI ダッフルコート 6A 116cm グレー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月02日 14時 13分に出品され04月02日 14時 13分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在603件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 グッチのウールコートです。クラシックなデザインでグッチらしい色のワンポイントでおしゃれです。

オンオフはもちろん、ダッフルコートでスクールウェアに似合うので、受験用で説明会にも着用できます。



スナップボタン前開きデザイン

ダッフルレザーの所にスレあり。参考写真3，7番

フード取り外し可能



美品です。



こちらでもチェックしていますが、見落としがあっても気にしない方でお願いします。細かい事が気になる方はご遠慮下さい。



- ブランド: GUCCI キッズ

- 色: グレー

- 素材: ウール

- サイズ: 6Y 116cm

- デザイン: フード付き取り外し可能

- 装飾: ボタン留め

- ストライプ: 赤と緑のストライプ



種類···ダッフルコート 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>キッズ服(100cm~)>>>コート 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 110cm ブランド: グッチ