『JO MALONE ENGLISH PEAR & FREESIA 50ml【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 09時 10分に出品され03月21日 09時 10分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在527件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 こちらの商品に興味を持っていただきありがとうございます。



海外の知り合いから頂いた物なのですが、合わなかった為にどなたか使っていただける方にお譲りさせていただきます



ラッピングは開けましたが未使用です。

本体、箱、紙袋と一緒にお送りさせていただきます。



イギリスでの購入商品ということで、3枚目写真にもあるように、裏面表示は英記表示になります。



こちらの製品に詳しくないので、詳細はメーカーホームページよりご確認よろしくお願いいたします



総容量···50ml

容器の形状···スプレー



未使用品ですが、一度人の手に渡ったものになります。

少量の汚れや、箱のスレなどあるかもしれません。

その点はご了承の上お求め下さい。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ジョーマローンロンドン