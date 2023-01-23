『Canon EF 50mm F1.8 STM【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 09時 30分に出品され03月31日 09時 30分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フード付き。

箱、保証書、説明書あり。





あくまでも中古品になります。

神経質な方はご遠慮下さい。



1,2回程度の使用となります。

防湿庫管理でした。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: キヤノンEFマウント ブランド: キヤノン