『Laifen SE Lite ヘアドライヤー 速乾ヘアドライヤー ピンク【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 07時 18分に出品され03月11日 07時 18分に終了予定です。即決価格は9,887円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【3倍速乾ヘアドライヤー】SE Liteは、19m/秒のスムーズな風を生み出し、髪の長さによっては最短3分で乾かすことができます。

【輝きを実感】SE Liteは1億5千万個のマイナスイオンを放出することで、髪のうねりを抑え、あなたが求めていた柔らかくボリュームのある髪に仕上げます。

【旅行にも最適】お出かけ先でも髪のケアを。SE Liteはわずか345gの軽量設計で、SEよりも6mm短い吹出口を備えており、旅行のお供にも最適です。

【スマートなヘアドライ】従来の高温で髪を乾かすヘアドライヤーに対し、SE LITEはよりパワフルな気流で髪を乾かし、熱によるダメージから守ります。

【充実した機能】 SE Liteは、LED風温ボタンや二重フィルターなど、スタイリッシュな新機能を搭載しています。



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Laifen SE Lite ヘアドライヤー、10万RPMの超高速回転ブラシレスモーター搭載のマイナスイオン速乾ヘアドライヤー、スマート温度制御機能付き軽量デザインの低騒音速乾ヘアドライヤー、自宅用/旅行用ヘアドライヤー ピンク



S3349.00921 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 未使用に近い