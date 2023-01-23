『ヴァイス 第一級冒険者 アイズ psa10 剣姫アイズ psa10セット 連番【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 23時 03分に出品され03月18日 23時 03分に終了予定です。即決価格は35,604円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴァイスシュヴァルツ 剣姫 アイズ sp PSA10

第一級冒険者 アイズ SP TDサイン PSA10

PSAの連番セットになります。



psa10のため傷や汚れなしにしておりますが、過度の状態、初期傷を気にされる方は購入をお控えください。

折れ防止および防水しての発送になります。サランラップは使いません。

また返品、返金はすり替え防止の観点から受付ませんので、ご了承ください。



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