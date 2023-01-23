『US規格 THE NORTH FACE ダウンジャケット 黒【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 19時 56分に出品され03月25日 19時 56分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

THE NORTH FACEは、アウトドアウェアのリーダーとして知られ、耐久性と機能性に優れた製品を提供しています。このダウンジャケットは、寒い季節に最適な選択です。



【デザインと快適さ】

シンプルでスタイリッシュな黒のデザインは、さまざまなコーディネートに合わせやすく、フロントジッパーとスタンドカラーが特徴です。サイドポケットもあり、実用性も兼ね備えています。



【保温性】

ダウン素材を使用しており、優れた保温性を提供します。寒い日でも快適に過ごせる一着です。



- ブランド: THE NORTH FACE

- 色: 黒

- タイプ: ダウンジャケット

- デザイン: フロントジッパー付き

- 襟の形状: スタンドカラー

- ポケット: サイドポケット付き



ご覧いただきありがとうございます。



USサイズでM

JPサイズでL

・購入してから1度着用した限り着ていません。

・この商品は700フィルの物となっております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ US規格

THE

NORTH

FACE

ダウンジャケット

黒