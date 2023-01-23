『極美品✨PORTER ポーター タンカーボディバッグ グレー 希少カラー✨【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 08時 06分に出品され05月05日 08時 06分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在760件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ブランド／メーカー：PORTER/吉田カバン

■商品名：タンカーボディバッグ622-08723

■カラー：グレー

■サイズ：横幅: 約27cm

高さ: 約17cm

奥行: 約10cm



このウエストバッグは、日常使いに便利なコンパクトサイズで、フロントポケットやメイン収納に小物を整理しやすい構造になっています。MA-1フライトジャケットをモチーフにしたタンカーシリーズ特有の軽量で丈夫なナイロンツイル素材が使用されています。



■付属品：写真にあるものが全てとなります。

■状態：【S】



☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

【N】新品・未開封・開封のみ

【S】未使用、または未使用に近い

【A】使用回数が少なく、比較的に綺麗な状態

【B】通常使用程度の使用感がある状態

【C】使用感など小傷や汚れの多い状態

【J】ジャンクまたは部品の欠品がある状態

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆



※傷や汚れ、外観などにつきましては、個人の主観になりますので十分に画像にて状態確認をお願い致します。

またリユース品であることご了承の上ご購入お願い致します。

気になる事がございましたら、お気軽にご質問ください。



【ペット・たばこ】

ペットは飼っておらず、たばこも吸いませんのでご安心ください。



【梱包、発送について】

基本的に簡易包装です。

環境保護の観点からリサイクル梱包にすることもあります。

商品発送前に除菌、簡易的なクリーニングを行い発送致します。

またなるべくコンパクトに発送を行う為、脱着可能な部品の取り外しを行う場合があります。

衣類系の折りジワについてはご了承下さい♪



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スムーズで気持ち良いお取引をしたいと思っております。

どうぞよろしくお願いいたします♪





カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 極美品✨PORTER

ポーター

タンカーボディバッグ

グレー 希少カラー✨