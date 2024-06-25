『美品 VALENTINO ヴァレンティノ 21AW ロゴボンバー ジャケット L【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 10時 30分に出品され03月04日 10時 30分に終了予定です。即決価格は35,200円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド名】VALENTINO（ヴァレンティノ）



【商品名】VLTN ロゴ ボンバー ジャケット



【型番】UV3MB01A6M0



【カラー・柄】ブラック



【素材】

表地：綿71%、ポリエステル29%

裏地：キュプラ100%



【サイズ】L（185 / 100A）

着丈：68.5cm

身幅：55.0cm

肩幅：50.0cm

袖丈：70.0cm



【コンディション】Aランク

全体的に使用感の少ない状態の良い商品です。



【付属品】なし



【備考】

参考価格：218,000円

国内正規代理店タグ ヴァレンティノ ジャパン（株）





★☆ 値下交渉OK ☆★

ご希望の方は「コメント欄から希望金額」をお知らせください。可能な範囲でご対応いたします。



初期売価「88,800円」から定期的にプライスダウンを行なっていますので、希望価格に値下がりしたタイミングでの即購入も大歓迎です。



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◆◇ コンディション目安 ◇◆

▼ S （新品・未使用）

新品タグや保護シールなどが付属しており未使用と判断した商品

▼ SA（未使用に近い）

着用・使用された形跡があまり見受けられない商品

▼ A （目立った傷や汚れなし）

些少の使用感が見受けられますが状態の良い商品

▼ AB（目立った傷や汚れなし）

一部に使用感が見受けられますが比較的状態の良い商品

▼ B （やや傷や汚れあり）

使用による傷や汚れが見受けられる商品

▼ C （傷や汚れあり）

使用による目立った傷や汚れが見受けられる商品

▼ D （全体的に状態が悪い）

状態の劣化や損傷により使用が困難な商品



管理番号：20240625-02-001



サイズ...L

カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ヴァレンティノ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品

VALENTINO

ヴァレンティノ

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