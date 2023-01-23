『未使用級 23年モデル TATRAS TARO ダウンジャケット Lサイズ 03【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 08時 11分に出品され03月07日 08時 11分に終了予定です。即決価格は20,826円に設定されています。現在719件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ブラック

素材(詰め物)...ダウン, フェザー

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-----Details-----



TATRAS TARO タロ

身頃はダウン、袖はジャージのコンビネーションジャケット。

アウターとしてはもちろん、インナーダウンやドライバーズジャケットなどさまざまな用途に活躍するアイテムです。

身頃は光沢を抑えたマット素材で、ソフトな風合いが特徴。

裏に特殊コーティングを施すことで、型崩れを防ぎつつ摩擦音を抑えるこだわりの仕様を採用しています。

ストレッチ性のある袖は可動域が十分に確保され、表面はナイロン、裏面はコットンで肌触りのよさを追求。

防水性の高い止水ファスナー、前後差のある身頃丈などでスポーティーな印象に仕上げつつ、ボタンやベルクロなどオリジナルのロゴ入りの付属が高級感を演出しています。

フードは取り外し可能です。



タトラス

TATRAS

現行タグ

TARO タロ

切り替え

ダウンジャケット ダウンコート アウター ビジネス カジュアル 通勤 出張

ブラック 黒

すLサイズ

メンズ



-----Size-----



サイズ:03サイズ（Lサイズ相当）

肩幅...43cm

身幅...53cm

袖丈...65cm

着丈...68cm



管理番号 18



平置き実寸。



-----Condition-----



未使用に近い美品です。

特に目立った傷や汚れ等はない綺麗な状態です。まだまだ長く気持ちよくお使い頂けます。



-----Color-----



ブラック 黒色



-----Material-----



表地

ナイロン

コットン



ダウン90%

フェザー10%



-----Delivery-----



送料：無料

配送方法：メルカリ便（匿名配送、配送時の紛失補償付き）

配送日：お支払確認後から2-3日以内には発送いたします。



-----Information-----



まだまだご利用いただける商品ですが、素人の自宅保管、素人検品であることをご理解頂きますようお願いいたします。



タイトル、説明にない撮影小物類は付属いたしません。



購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 未使用級

23年モデル

TATRAS

TARO

ダウンジャケット

Lサイズ

03