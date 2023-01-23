『ロスアパ LosAngelesApparel ロサンゼルスアパレル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 04時 33分に出品され03月17日 04時 33分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #LosAngelesApparel

#ロサンゼルスアパレル

#ロスアパ



2023 12月購入

着用回数10回くらい

美品な方かと思いますが

目視で目立つ汚れではないと思いますが、見落としている可能性もありますので、

中古品ということを理解した上でご検討ください。





パーカー M

パンツ S

ご注意ください。



当方169cm.58kgでこのサイズ感が丁度良いです。







☆14OZ. HEAVY FLEECE ZIP UP HOODED SWEATSHIRT ジップパーカー サイズM



身幅64 肩幅55 着丈65 そで丈60





☆14.0oz Heavy Fleece Sweat Pant ヘビーウェイト スウェットパンツ 裏起毛 サイズS



ウエスト72 ヒップ102 パンツ丈102 股上27 股下77 もも周り62 裾周り24





他ご質問などお気軽にどうぞ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ロサンゼルスアパレル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ロスアパ LosAngelesApparel

ロサンゼルスアパレル