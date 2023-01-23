『ハミングドットペプラムブラウス【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 15時 16分に出品され03月15日 15時 16分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今期【SONO】ハミングドットペプラムブラウス



定価 23100円



上品な大人ドット柄が施されたフェミニンブラウスです。



特徴的なギャザーウエストが自然なフレアシルエットをつくり女性らしさを引き立てます。

丸みを加えた白いサテン衿は首に沿う内側を直線的に仕立てることできちんと感やクラシックさを演出しました。

袖口にはパール釦があしらわれ、上品さをさらに引き立てます。

カジュアルからビジネスシーンまで幅広く着ていただけそうです。

こだわりの詰まったディテールやシルエットは様々なコーディネートを楽しんでいただけます。

ご自宅でお洗濯できる、嬉しいハンドウォッシャブル対応です。



先日高島屋ポップアップで購入したばかりのものです。

一度着用しましたが、ペプラムブラウスたくさん持ちすぎていましたので、出品いたします。



sono yori YOKO CHAN UNITED ARROWS

NOLLEYSなどで受験、送迎服購入してました。幼稚園や幼児教室の送迎、学校訪問、学校説明会、小学校受験などで着用した状態の良いものいくつか出品しています。



希望価格には対応しておりません。

お値下げ交渉は、コメントでご希望の価格をご提示ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ソーノ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ハミングドットペプラムブラウス