『未使用 Needles ニードルス トラックジャケット ブラック ホワイトsd3【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 02時 18分に出品され03月29日 02時 18分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在323件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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即購入OK！！男女兼用



専用ページを作ってご購入頂きますと500円割引となりますのでよろしくお願い致します。



S ~ XL在庫あり！



Sサイズ : バスト:110cm 着丈:66cm 袖丈:74cm

Mサイズ : バスト:116cm 着丈:68cm 袖丈:76cm

Lサイズ : バスト:122cm 着丈:70cm 袖丈:78cm

XLサイズ: バスト:128cm 着丈:72cm 袖丈:80cm



購入先：海外のアウトレット



完璧なお品、店頭に並ぶクオリティをお求めになられる方はご購入を御遠慮下さい。

素人出品になりますので、神経質な方はご遠慮くださいませ。

不明な点がありましたら、お気軽にご質問下さい(^^)/ よろしくお願いします！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 未使用

Needles

ニードルス

トラックジャケット

ブラック ホワイトsd3