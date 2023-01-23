『【新品未使用】ロージーモンスター ノーカラーデニムライクジャケット ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから05月16日 23時 38分に出品され05月16日 23時 38分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在173件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 rosy monster ロージーモンスター

flower corsage no-collar denimlike jacket

フラワーコサージュノーカラーデニムライクジャケット



新品未使用となります。1度自宅で試着したのみとなります。ビニールに入れて、ハンガーにかけて自宅クローゼットに保管しております。

※ペットなし、喫煙なし



【サイズ】フリーサイズ

着丈約48.5cm、肩幅約60cm、バスト 約124cm、袖丈約50.5cm、袖口周り約24cm、アームホール約51cm、裾周り約133cm



【素材】

表地

表側：ポリエステル 63%、レーヨン 34%、ポリウレタ

ン 3%

裏側：ポリエステル 100%

別生地：ポリエステル 63%、レーヨン34%、ポリウレタン 3%



【お洗濯方法】液温は40°Cを限度とし、手洗いができる



写真6〜7枚目は実物の写真、他は公式サイトよりお借りしました。

※ 着用イメージは写真1〜4枚目（モデル身長165㎝）4枚目のカラーはネイビーとなりますが、出品対象はブラックとなります。



【サイズ】フリーサイズ

【カラー】ブラック

【定価】27,500円



付属のハンガーから外してコンパクトに畳んで配送予定です。配送中にしわがつく可能性がありますのでご了承下さい。

新品未使用となりますが、素人検品、自宅保管となりますので、ご了承の上ご購入ください。



rosymonster

ロージーモンスター

flowercorsageno-collardenimlikejacket

フラワーコサージュノーカラーデニムライクジャケット





デニムカラー···ブラック

カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ロージーモンスター

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【新品未使用】ロージーモンスター ノーカラーデニムライクジャケット ブラック