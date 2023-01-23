『Technics EAH-AZ80【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 14時 41分に出品され03月10日 14時 41分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在246件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パナソニックのワイヤレスイヤホン

テクニクス AZ80です。

今年の2月にAmazonで購入しました。

全部そろってます。取説兼保証書あり。



ケースを一回落として、ケースにキズと若干の歪みがあります。

フタの開閉に問題はありません。



音質はAirpods Pro 2ndより良いです。

ノイズキャンセルも良いです。飛行機の中でも快適です。アプリでノイキャンのレベルを調整できます。

アプリで操作設定変更できます。

片耳でも使用できます。

Zoomにも使用できます。



連続再生時間7時間

充電ケース含む合計24時間



LDAC



ノイズキャンセルON,AAC



イヤーピース xs1/xs2/s1/s2/M/L/XL全部あります。



USB Type-C



alexsa built-in



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#LDAC 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: テクニクス