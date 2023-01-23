『77circa make wide tweed jacket【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 17時 47分に出品され03月21日 17時 47分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 77circaのリメイクジャケットです。



大阪のsilver and goldさんで販売していたものを通販で購入しました。古着のツイードジャケットをリメイクしたジャケットになっております。



購入後、試着のみで室内で保管しておりました。



- 色: グレー・ブラック

- 素材: ツイード

- アイテム名: circa make wide tweed jacket

- サイズ: ワンサイズ

- 価格: ¥38,000 (+税) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ナナナナサーカ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 77circa

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