『Timberland スエード スニーカー 10W【値下げしました】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 14時 59分に出品され03月12日 14時 59分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在544件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数回履きましたが運動はしてません。

状態は良いですが少しの汚れがあります。



箱なし



自宅保管品ですのでご理解のうえご購入をお願い致します。





【ブランドの信頼性】

Timberlandは、高品質な素材と耐久性で知られるブランドです。このスニーカーは、日常使いやアウトドアアクティビティに最適です。



【デザイン】

シンプルでスタイリッシュなブラウンのスエード素材が特徴で、様々なスタイルに合わせやすいデザインです。ホワイトのソールとのコントラストが魅力的です。



【快適性】

クッション性のあるインソールとしっかりしたサポートが、長時間の着用でも快適さを保ちます。



- ブランド: Timberland

- 色: ブラウン

- 素材: スエード

- サイズ: 10W (JP 28.0)



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 28cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Timberland

スエード

スニーカー

10W【値下げしました】