『THENORTHFACE ウィンドストッパーシェルカーディガン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 20時 55分に出品され03月19日 20時 55分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在932件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 防風性、透湿性、耐水性を備えた生地とダウンを合わせた、コート等のでインナーにも使用できるジャケットです。

まだ着用感も少なく綺麗な状態です。

中古品の為気になる方はご遠慮下さい。





肩幅···41cm

身幅···52cm

袖丈···62cm

着丈···60cm



素材・柄···ナイロン



モデル名···ウインドストッパーゼファーシェルカーディガン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THENORTHFACE

ウィンドストッパーシェルカーディガン