『オデッセイパターツーボールブレードDFX【2024年最新】 』はヤフオクでから04月06日 05時 59分に出品され04月06日 05時 59分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在333件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 オデッセイDFXツーボールパター

グリップロイヤルグリップ新品

長さ84㎝ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: オデッセイ