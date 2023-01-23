『未使用AURALEE 24AW CHESTERFIELD COAT size 3【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 10時 28分に出品され04月13日 10時 28分に終了予定です。即決価格は84,726円に設定されています。現在759件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AURALEE 24AWの新作です。

マキシ丈のダブルチェスターです。



公式のオンラインサイトで勢いで購入しましたが、

あまり似合わない気がするので出品致します。





◾️品名

SUPER FINE WOOL MOSSER CHESTERFIELD COAT



◾️品番

A24AC03WM



◾️カラー

KHAKI BEIGE



◾️サイズ

３



着丈125.0cm肩幅50.5cm身幅64.5cm袖丈62.5cm



◾️状態

新品未使用 (試着はしております)



◾️付属品

タグ、替えのボタン



◾️公式サイト説明

カシミヤと同等の繊度を持つ、オーストラリア産のウルトラファインメリノウール、15.5マイクロをオリジナル配合で紡毛糸にし、モッサー仕上げしました。滑らかな肌触りと、暖かく軽やかな着心地が特徴的な素材です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: オーラリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 未使用AURALEE

24AW

CHESTERFIELD

COAT

size

3