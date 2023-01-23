『♡ブルーレーベルクレストブリッジ♡ニットワンピース チェック 38 ピンク 黒【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 08時 26分に出品され04月11日 08時 26分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在593件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品】BLUELABEL CRESTBRIDGE ブルーレーベルクレストブリッジ ニット ワンピース チェック ドッキングワンピース







【サイズ】38（M）



着丈 82.5cm

身幅 32cm

肩幅 36cm



おおよそになりますのでご了承下さい。







【カラー】黒、ブラック







目立った傷や汚れはなく綺麗な状態です。











バーバリーブルーレーベル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ブルーレーベルクレストブリッジ

カテゴリ ファッション

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ワンピース タグ ♡ブルーレーベルクレストブリッジ♡ニットワンピース チェック 38

ピンク 黒