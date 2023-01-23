『エアマックス95 (26.5cm)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 23時 05分に出品され03月27日 23時 05分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在413件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 3年程前に購入しました。

使用頻度は多くなかったので比較的状態は綺麗です。

専用の箱はありません。違うブランドの靴用の箱に入れてお送りします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26.5cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ エアマックス95

(26.5cm)