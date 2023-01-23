『SHARP 加湿器付き空気清浄機【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 06時 36分に出品され04月13日 06時 36分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品、未使用です。

プラズラクラスターと加湿器が付いているので

これからの時期に重宝します。



【高性能空気清浄機】

SHARPのKC-G40-Wは、最新の空気清浄技術を搭載しており、室内の空気を効率的に清浄化します。特に花粉やPM2.5などの微細な粒子を除去する能力に優れています。



【省エネ設計】

消費電力はわずか27Wで、電気代を抑えながらも高い清浄効果を発揮します。100Vの電源で使用できるため、家庭での利用に最適です。



【使いやすいデザイン】

コンパクトでスタイリッシュなデザインは、どんなインテリアにもマッチします。メッシュフィルターは簡単に取り外し可能で、手入れも簡単です。



- ブランド: SHARP

- 型番: KC-G40-W

- 電源: 100V

- 周波数: 50/60Hz

- 消費電力: 27W

- 製造年: 2020年

- フィルター: メッシュフィルター



定価…税込25000円



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シャープ