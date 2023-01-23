『Apple Pencil Pro (純正)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 00時 00分に出品され03月22日 00時 00分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在486件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 試し書き程度しかしていません。

iPad proも売却してしまったため、こちらも出品しました。



Serial No : F6VQYPWNJR



公式保証 : 2025年9月19日まで



値下げ交渉は対応できません。



【高精度な描画】

Apple Pencil Proは、驚異的な精度と反応速度を誇り、デジタルアートやメモ作成に最適です。



【快適な操作性】

滑らかなグリップと軽量設計により、長時間の使用でも疲れにくく、快適に作業できます。



【互換性】

iPadとの互換性が高く、さまざまなアプリでの使用が可能です。



- ブランド: Apple

- モデル名: Pencil Pro

- 色: ホワイト

- デザイン: Designed by Apple in California



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>iPadアクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし