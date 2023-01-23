『ポーター フラッシュ ショルダーバッグ 吉田カバン斜めがけバッグ 男女兼用【お歳暮】』はヤフオクでから04月29日 01時 34分に出品され04月29日 01時 34分に終了予定です。即決価格は8,057円に設定されています。現在980件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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素材:

表：ナイロンオックス

(表面：テフロン（R）ファブリックプロテクター加工)

(裏面：ウレタンコーティング)

(ポリエステル綿ボンディング加工)

裏：ポリエステルリップストップタフタ

(表面：シレー加工・撥水加工)

原産国:

日本製



サイズ本体：約 W230×H150×D60（mm）

ショルダーストラップ：長さ 約 670〜1200（mm）×幅 約 20（mm）



※商品により、若干の個体差が生じます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ポーター

フラッシュ

ショルダーバッグ



吉田カバン斜めがけバッグ

男女兼用