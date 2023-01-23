『キアオラ ドッグフード ビーフ＆サーモン ５ｋｇ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 14時 15分に出品され03月26日 14時 15分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【商品説明】



賞味期限20258.5



キアオラビーフ&サーモン5キロ 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>ドッグフード 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: キアオラ