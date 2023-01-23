『Apple Pencil 第二世代 箱あり【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 15時 34分に出品され03月22日 15時 34分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Apple Pencil 第二世代

1年ほど前にipadと合わせて購入しました。



iPad を手放したため出品致します。



目立った傷や汚れはありません。



中古品という点をご理解の上、購入検討宜しくお願い致します。



シリーズ名···Apple Pencil(第2世代) 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>iPadアクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル