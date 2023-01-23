『未使用品 Wafflish Waffle ワッフリッシュワッフル ハートバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 02時 15分に出品され03月10日 02時 15分に終了予定です。即決価格は10,139円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Wafflish Waffle ワッフリッシュワッフル



カラー···ブラック



未使用品になります。

素人保管なため経年劣化はご了承ください。



ご質問等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ワッフリッシュワッフル

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