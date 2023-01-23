『Louis Vuitton ダミエ柄 バッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 19時 13分に出品され03月03日 19時 13分に終了予定です。即決価格は55,770円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

ルイ・ヴィトンは、ラグジュアリーブランドの代名詞であり、その製品は高品質と洗練されたデザインで知られています。



【デザインと機能性】

このバッグは、ダミエ柄のブラウンデザインで、内側は鮮やかな赤色のストライプが特徴です。ファスナー付きの内ポケットがあり、貴重品を安全に収納できます。



【スタイルと用途】

シンプルでありながらエレガントなデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



- ブランド: Louis Vuitton

- デザイン: ダミエ柄

- 色: ブラウン

- 内側の色: 赤

- 内ポケット: ファスナー付き

- ロゴ: LOUIS VUITTON

- 内側のデザイン: ストライプ

- ハンドルの素材: レザー



※箱付き



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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