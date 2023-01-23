『【極美品】ポーター 吉田カバン POTR MONOGRAM デイパック リュック【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 03時 35分に出品され04月30日 03時 35分に終了予定です。即決価格は12,805円に設定されています。現在101件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ★極美品！ポーター 吉田カバン POTR MONOGRAM デイパック リュック



POTR（ピー・オー・ティー・アール）のファーストコレクションMONOGRAM（モノグラム）シリーズです。コンディションは使用感をあまり感じないキレイな状態のため心地よくご使用いただけます。



参考価格：37,400円（税込）

カラー：ブラック

サイズ

・高さ：約46㎝

・横幅：約31㎝

・マチ：約16㎝

・ショルダーベルト長さ：最長約77㎝（調節可能）

（平置き素人採寸のため多少の誤差はご了承くださいませ）



素材

表：ナイロン・ポリカチジャカード

（綿ボンディング加工）

裏：ポリエステルタフタ

外装：ファスナーポケット1／オープンポケット1／ホック付きポケット1／PCポケット（13inch対応）

内装：オープンポケット2



購入元：ブランドリユースショップ（鑑定済）

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）



※とてもキレイなお品物ですがUSED扱いになりますので気付かないような薄キズ等あるかもしれません。完璧な商品をお求めの方、中古をご理解いただけない方のご購入はお控えくださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【極美品】ポーター

吉田カバン

POTR

MONOGRAM

デイパック

リュック