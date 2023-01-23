『ヒステリックグラマー ロゴスタッズ三つ折りウォレット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 07時 58分に出品され04月15日 07時 58分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在707件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヒステリックグラマーのロゴスタッズ三つ折りウォレットです。

発売当時に公式ショップより購入しました。



購入後から愛用していましたので使用感があります。

大きな傷や汚れはありませんが、

生地の折れ、よれなどがあります。

詳細は画像をご確認ください。

あくまでも中古品としてご理解ください。



カードスロット4

小銭入れ1

札入れ1

収納ポケット4



購入時の箱お付けします。



カラー···ブラック



付属品···箱





素材···フェイクレザー



素材···本革



革素材···牛革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヒステリックグラマー

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ ヒステリックグラマー ロゴスタッズ三つ折りウォレット