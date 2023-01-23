『LOEWEナッパアイレ レザーバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 08時 59分に出品され04月09日 08時 59分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在243件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 12年ほど前に海外正規ショップにて購入。

自宅クローゼットにて保管。

保証書などはありません。



柔らかな素材でたくさん荷物が入るので色々なシーンに使いました。



【色】

このバッグは鮮やかなピンク色で、どんなコーディネートにも映えるアイテムです。



【素材】

高品質なレザーを使用しており、耐久性があり、長くご愛用いただけます。



【デザイン】

カジュアルなハンドバッグスタイルで、日常使いに最適です。



- 色: ピンク

- 素材: レザー

- デザイン: ハンドバッグ

- スタイル: カジュアル



ご覧いただきありがとうございます。

写真にあるように少しスレと

中にボールペンのインクが付いた所があります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LOEWEナッパアイレ

レザーバッグ