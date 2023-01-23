『cocot36plus V2 組立済 中古 自作キーボード トラックボール【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 00時 49分に出品され03月26日 00時 49分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 値下げ交渉不可です。



◼︎内容物（同梱するもの）

・cocot36plusV2本体

・ファームウェア書き込み済み



◼︎ご自身で用意してもらうもの（同梱されないもの）

・キースイッチ

・キーキャップ

・トラックボール（34mm）

・USBケーブル



一週間ほど使っておりました。

不具合も特になく、LEDの点灯も確認しております。



※必ずご一読下さい※

・こちらで動作確認済みですが、自作キーボードという性質上動作保証は致しかねます。

・配送・梱包には細心の注意を心掛けますが、輸送等のダメージにより不具合が起こった場合の返品等はお受けできませんのでご了承下さい。

・着荷後や使用後の返品、クレームについてもお受け出来ませんので、ご了承下さい。

・購入後の質問、サポートについては基本的にご遠慮いただいております。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 未使用に近い