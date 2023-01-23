『美品 Chloe クロエ ナイル レザー 2Way バッグ ベージュ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 01時 40分に出品され04月01日 01時 40分に終了予定です。即決価格は30,693円に設定されています。現在10件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

縦 約20.5㎝

横 約24㎝

マチ 約6㎝

ショルダー長さ 約110㎝



色… ベージュ



素材…レザー



【状態ランク】

状態ランク…B



N…新品・未使用

S…未使用に近い

A…目立った傷や汚れなし

B…やや傷や汚れあり

C…傷や汚れあり

D…全体的に状態が悪い



【商品詳細

若干使用感がありますが、比較的綺麗な状態です。

素材のベタつきはありません。

特に気になるニオイはありません。



中古品の為、汚れや傷など多少のダメージはありますが、普段使いには問題なくお使い頂ける商品です。



※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。



※基本的に中古品の為、状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。



※使用感、劣化の状態の判断には個人差がありますので、あくまでも中古品とのご認識の上、細かな状態をお気にされる方はご購入をお控えください。



※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。



【発送】 追跡番号補償発送致します。



【その他】 コメント返信は平日午前中が中心となります。

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#くろくんの商品一覧



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792-36214 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: クロエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品

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ナイル

レザー

2Way

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ベージュ