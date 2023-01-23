『【美品】日立の二槽式洗濯機 2022年製 5.5kg【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 22時 57分に出品され04月27日 22時 57分に終了予定です。即決価格は15,105円に設定されています。現在374件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 日立の二槽式洗濯機PS-55AS2、2022年製です。

使用頻度が少なかったため、状態は良好です。

動作確認済みで、特に問題なくお使いいただけます。出品にあたり洗濯機クリーナーを使用し丁寧に洗浄しました。美品ではございますが、中古品であることをご理解の上、ご購入をお願いいたします。

実家から発送するため発送までに数日お時間をいただく場合がございます。



※取扱説明書あり。

※梱包・発送たのメル便で発送致します。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヒタチ