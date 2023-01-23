『【美品】日立の二槽式洗濯機 2022年製 5.5kg【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 22時 57分に出品され04月27日 22時 57分に終了予定です。即決価格は15,105円に設定されています。現在374件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ヒタチ
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HITACHI 日立 洗濯機 BW-V100E 10.0kg 2019年製
¥ 14536
落札価格15105円
374 入札履歴
終了
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